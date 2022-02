Cyberpunk 2077 bracht veel teweeg toen de game gelanceerd werd, want de titel verkeerde destijds in een niet al te beste staat. In sommige gevallen was Cyberpunk 2077 verre van goed speelbaar en dat is in de afgelopen veertien maanden flink verbeterd. Een aantal dagen geleden verscheen de immens grote 1.5 update voor de game en deze bracht onder meer de gratis upgrade voor PS5 en Xbox Series X|S met zich mee.

Met de komst van current-gen upgrades valt te verwachten dat er ook vergelijkingsvideo’s online komen. De onderstaande video is er hier één van en die vergelijkt de grafische verschillen tussen de Xbox One en de Xbox Series X|S. Uiteraard is de resolutie hoger op het actuele Xbox platform en zo zijn er nog wel meer kleine verschillen te zien. Naast de resolutie komen ook de verschillende grafische modi en FPS-metingen voorbij.