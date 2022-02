Vanmiddag om 16.00 uur zal CD Projekt RED een nieuwe livestream uitzenden en dan zal de current-gen versie van Cyberpunk 2077 van een releasedatum voorzien worden. Dat is althans de verwachting, maar het kan zijn dat de release dichterbij is dan we denken.

De game is op de Xbox Series X|S terug te zien in geoptimaliseerde versie. Althans, de game is gespot op de console met daarbij de optie om de geoptimaliseerde versie te selecteren voor spelen. Op de PlayStation 5 is dat echter nog niet het geval, dus het is nog even afwachten hoe de vork in de steel zit.

Mocht CD Projekt RED vandaag inderdaad de current-gen versie van de game lanceren, dan valt te hopen dat de game op beide platformen beschikbaar is. Vanmiddag na 16.00 uur weten we meer.