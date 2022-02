Sommige gamers maken er een ware sport van om zeer uitdagende games zo snel mogelijk uit te spelen. Sifu is de nieuwste moeilijke titel die op de markt is verschenen en hierin is een indrukwekkend wereldrecord gezet.

YouTuber 옹발이 ONGBAL is de uitdaging aangegaan om zo snel mogelijk het einde van Sifu te halen. Hij zette uiteindelijk een wereldrecord met 22 minuten en 39 seconden. Dit deed hij ook nog eens zonder dood te gaan in de game.

Hieronder kan je de indrukwekkende speelsessie zien die tot een wereldrecord leidde. Als je Sifu nog wilt spelen, dan raden we je aan om nog niet te kijken, want de gehele game wordt natuurlijk gespoild.