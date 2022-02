Eerder deze week had CD Projekt RED veel te melden omtrent Cyberpunk 2077. Zo werd eindelijk de langverwachte current-gen versie van de game uitgebracht. Dit ging gepaard met de grote update 1.5 voor alle platformen waarop Cyberpunk 2077 beschikbaar is.

De update heeft een hoop dingen verbeterd – alle informatie vind je hier – maar tegelijkertijd kwam er ook een vervelend probleem bij op de PlayStation 4. Gebruikers meldden na update 1.5 namelijk massaal dat de fysieke versie van Cyberpunk 2077 op de PlayStation 4 niet meer wilde opstarten.

Het probleem was kennelijk dusdanig hardnekkig dat Sony inmiddels een nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 heeft uitgebracht om dit probleem te verhelpen. Wanneer je firmware update 9.04 voor de PS4 hebt geïnstalleerd, zou je Cyberpunk 2077 nu gewoon weer via de disc moeten kunnen opstarten.

There's a software update for PS4 live now. It addresses the issue with the disc version of Cyberpunk 2077 not launching on PS4 after installing the latest game patch. Please make sure to update your system. pic.twitter.com/3EYJNGjRKp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 19, 2022