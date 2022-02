Multiversus, oftewel Smash Bros. met Warner Bros. figuren, werd in november aangekondigd als free-to-play titel. Even populaire als uiteenlopende personages zullen het in deze game genadeloos tegen elkaar opnemen. Knotsgekke confrontaties als Batman tegen Bugs Bunny of Arya Stark tegen Shaggy worden zo mogelijk.

Later deze week houdt de ontwikkelaar een tech test, waarvoor je je hier kan registreren. Let wel: een registratie staat niet gelijk aan een automatische selectie voor de test. Geraak je toch binnen, dan zal je de game tussen 25 februari en 7 maart kunnen uitproberen. Geïnteresseerden wagen dus best even hun kans.