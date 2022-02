Met LEGO Star Wars: The Skywalker Saga krijgen fans van George Lucas’ iconische intergalactische oorlog een wel erg uitgebreide LEGO-versie voorgeschoteld. De titel verzamelt de gebeurtenissen uit de negen Star Wars films – originals, prequels én sequels – en wordt zo een must-have voor Jedi en Sith met bouwallures.

The Skywalker Saga zal op 5 april onze consoles binnen ‘geforcepusht’ worden en wel met een bestandsgrootte van 38,182GB. Dat beweert het immer betrouwbare PlayStation Game Size op Twitter. Deze bestandsgrootte rekent weliswaar de obligatoire day one patch niet mee, dus dit cijfer zal nog wat de hoogte in gaan.