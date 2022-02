Recent publiceerden we een bericht over EA en Battlefield 2042, waarbij de uitgever onder andere Halo Infinite aanwees als ‘boosdoener’ voor de matige prestaties van de shooter. De vergelijking werd gemaakt dat Battlefield 2042 een shooter met technische problemen was en daar tegenover stond een shooter zonder problemen die juist gepolijst was.

Ook was de ‘verrassende’ release van Halo Infinite iets wat EA als oorzaak voor de wat tegenvallende verkopen van Battlefield leek aan te wijzen. Dit leverde gefronste wenkbrauwen op en bij PC Gamer heeft men nu tekst en uitleg gegeven.

Volgens John Reseburg, VP van communicatie bij EA, zijn de vele berichten die naar aanleiding van de meeting online zijn verschenen geen accurate weergave van de discussie die men had. Het gesprek dat EA had over de game ging namelijk niet om het aanwijzen van schuldige factoren, maar om juist te leren van de fouten en om te bespreken welke actie er genomen komen worden.

“It was about key learnings and actions we are taking, not blaming external factors.”

De verrassende release van Halo Infinite is ook van iets meer context voorzien. Microsoft besloot namelijk om de multiplayer eerder dan de aanvankelijk gecommuniceerde releasedatum beschikbaar te stellen en dat is precies waar EA op doelde.

“The following Monday, Halo did a surprise release of their multiplayer mode, and their game was very polished. It was a small segment of the game, but it was very polished, and it was not a favorable comparison to our experience given some of the bugs and polish issues we had.”

Vanzelfsprekend is het nog steeds een beetje discutabel om Halo Infinite bij Battlefield 2042 te betrekken. Hoewel de situatie zoals geschetst inderdaad een correcte weergave van de tijdslijn is, neemt dat niet weg dat Battlefield 2042 klaarblijkelijk niet goed genoeg was bij de release.

Dat Halo Infinite vroeger kwam dan geanticipeerd en ook in een betere status verkeerde zegt eens te meer wat over de aanvankelijke situatie rondom Battlefield 2042. De kritieken op de game waren in eerste instantie voornamelijk afkomstig van pc-spelers, die issues met de performance hadden.

Het goede nieuws is echter dat EA heeft ingegrepen en Vince Zampella aan het roer heeft geplaatst met betrekking tot het houden van overzicht op de franchise.