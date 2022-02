Aanstaande vrijdag ligt GRID Legends in de winkel en het is mogelijk om de game vandaag al te spelen. Dit natuurlijk via EA Play en daarover heeft de uitgever nu wat meer details bekendgemaakt. Iedereen met een EA Play abonnement kan vanaf 19.00 uur vanavond een 10 uur durende trial checken.

Hetzelfde geldt ook voor gamers die beschikken over een Xbox Game Pass Ultimate abonnement, waar EA Play bij inbegrepen zit. Als je EA Play Pro abonnee bent, dan kun je zelfs van de hele game genieten zonder addertjes onder het gras.

Aanvullende details vind je op de afbeelding hierboven. Speel je op de PlayStation of Xbox zonder EA Play, dan zul je als het ware het langste moeten wachten. Je kunt dan pas donderdag op vrijdagnacht om 00.00 uur aan de slag.