We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten (al voelde het soms veel langer aan), maar aanstaande vrijdag is het zo ver; de nieuwe game van FromSoftware – Elden Ring – is dan eindelijk verkrijgbaar. Dit betekent dat de marketingmachine nu op volle toeren aan het draaien is en er allerhande aan beelden en screenshots gedeeld worden.

De dames en heren bij FromSoftware hebben echter het beste voor het laatste bewaard en dat is natuurlijk de launch trailer, wat een absoluut pareltje is. Mocht je vrijdag volledig blind aan de game willen beginnen, dan raden we natuurlijk aan om de onderstaande trailer over te slaan. Maar als je wat hele lichte (mogelijke) spoilers niet erg vindt, dan mag je deze trailer absoluut niet missen.

Elden Ring lanceert op 25 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.