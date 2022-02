A Plague Tale: Requiem heeft nog geen releasedatum gekregen, maar er is wel wat nieuws naar buiten gekomen over de fysieke versie van de game. Buiten de normale uitgave komt er namelijk ook een Collector’s Edition uit van de opvolger van A Plague Tale: Innocence.

De speciale uitgave van A Plague Tale: Requiem geeft je een exemplaar van de game in een exclusief doosje, plus een aantal extra’s. Dit zijn: een beeldje van 21 cm groot, twee tracks van het spel op vinyl, drie lithograven en een metalen broche van de veer van Hugo, die 6,1 centimeter groot is.

Wil je de Collector’s Edition van A Plague Tale: Requiem aanschaffen, dan kan je dat alleen doen via de digitale winkel van Focus Entertainment. De speciale uitgave kost $189,99.