Het nieuwste deel in de LEGO Star Wars-reeks is al meerdere malen uitgesteld, maar nu ziet het er eindelijk naar uit dat dit niet nog een keer gaat gebeuren. De game is namelijk goud gegaan. Als de gouden status bereikt wordt, dan betekende dat altijd dat het spel helemaal klaar was en op disc gedrukt kan worden. Tegenwoordig staat het ‘goud gaan’ vooral voor dat de ontwikkelaar zich volledig kan gaan richten op de day one patch van de desbetreffende titel.

Het betekent negenennegentig van de honderd keer wel dat de releasedatum wordt gehaald. Heel af en toe wil dit ook nog wel eens in de soep lopen – wat bijvoorbeeld met Cyberpunk 2077 het geval was -, maar fans van LEGO en LEGO Star Wars-games kunnen er vanuit gaan dat zij op 5 april aan de slag kunnen met The Skywalker Saga voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.