Naughty Dog sleutelt al een tijdje vlijtig aan een stand-alone multiplayergame in het universum van The Last of Us, maar houdt de lippen stijf op elkaar wat concrete details betreft. Modders en dataminers klooien echter maar wat graag rond in de code van de bestaande games en vinden dan soms data die een tipje van de sluier oplichten.

Oorspronkelijk had The Last of Us: Part II een multiplayermodus moeten krijgen, die dan later omgebouwd werd tot stand-alone titel. Sommige assets zitten echter nog in de game en zouden dus kunnen wijzen op wat Naughty Dog precies van plan is. Zo zijn er drie verschillende armorlevels gevonden: politie, SWAT en iets dat op camouflage lijkt.

De data bevatten echter meer informatie. Zo zouden er zes verschillende rugzakken in de multiplayermodus gezeten hebben, die elk voor een eigen klasse staan: assault, melee, sniper, stealth, support en tactical. Eén dataminer vond zelfs een model voor een jetpack terug, wat op een behoorlijke stap wég van het rauwe realisme van de franchise lijkt.

Dit zijn allemaal leuke details, maar we hebben geen idee of Naughty Dog deze ideeën ook daadwerkelijk zal gebruiken in hun aanstormende multiplayertitel. Speculeren is echter gratis. Laat je gaan!