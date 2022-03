De release van Apex Legends Mobile stond eigenlijk voor deze week op de planning, maar Respawn Entertainment heeft besloten om de mobiele versie van de razendpopulaire Battle Royale game met een week uit te stellen.

De reden voor het uitstel is volgens Respawns verklaring wegens de “huidige gebeurtenissen in de wereld”, wat ongetwijfeld refereert aan de huidige oorlogssituatie. De ontwikkelaar ging niet verder in detail over de reden van het uitstel.

Apex Legends Mobile is nu dus vanaf 7 maart 2022 beschikbaar in Argentinië, Australië, Colombia, Indonesië, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, de Filipijnen en Singapore. Andere delen van de wereld zullen helaas moeten wachten op de globale release, waar nog geen datum voor vast is gezet.