Dying Light 2: Stay Human is nu een ruim een maand verkrijgbaar en sinds de release heeft ontwikkelaar Techland al diverse updates voor de game uitgebracht, waardoor allerlei problemen met de game inmiddels tot de verleden tijd horen. Toch blijft de studio werken aan het optimaliseren van het spel en dat moet vanaf komende week resulteren in een nieuwe update.

Via Twitter meldt Techland dat er een “grote patch” aan zit te komen voor Dying Light 2: Stay Human. Wat deze update precies met zich meebrengt zal binnenkort moeten blijken uit de patch notes, maar Techland belooft in ieder geval fixes voor ‘deathloop’ problemen (waarbij spelers voortdurend het loodje leggen zodra de game geladen is), ragdoll animaties, de user interface en nog veel meer.

Wanneer de update precies verschijnt is nog niet duidelijk, maar de bedoeling is dat de pc-versie van Dying Light 2: Stay Human er in ieder geval komende week van wordt voorzien. Het kan volgens Techland iets langer duren totdat spelers op de consoles de update krijgen. We houden je op de hoogte!

Dear Players,

on top of hotfixes we are working on a big patch for PC and consoles.

This patch will introduce fixes for deathloop, ragdoll animations, user interface, and much more!

We aim to make it available for PC gamers next week, while console might get it a few days later.

— Dying Light (@DyingLightGame) March 4, 2022