Over twee weken is Tiny Tina’s Wonderlands verkrijgbaar en in onze recente preview heb je al kunnen lezen dat de game zeker de moeite waard is om in de gaten te houden. Na de release zal het ook niet gelijk gedaan zijn met de titel, want 2K Games heeft de post-launch plannen bekendgemaakt.

Zo is er een Season Pass beschikbaar die los aangeschaft kan worden, tenzij je de Chaotic Great Edition koopt. Daar zit de Season Pass bij inbegrepen. Deze pas geeft recht op vier content drops, die nieuwe omgevingen, formidabele eindbazen en een zevende klasse bevatten. Daarnaast komt er een hoop additionele cosmetische content naar het spel.

Elke nieuwe content drop begint in de Dreamveil Overlook, alwaar de raadselachtige waarzegster Vesper op een publiek wacht. Kijk in de Mirrors of Mystery die zij overziet en je wordt meegesleept naar illusionaire omgevingen, elk bestaande uit vijf levels om doorheen te vechten, gevolgd door een angstaanjagende nieuwe baas encounter.

De finale baas in elke Mirror of Mystery wordt in de loop der tijd steeds machtiger en de verhalen van Vesper zijn ontworpen om opnieuw gespeeld te worden, zodat je je vaardigheden kunt testen tegen de stijgende moeilijkheidsgraad. Elke keer dat je de steeds engere vormen van de baas verslaat, verdien je Lost Souls waarmee je aan Vesper’s Wheel of Fate kan draaien. Als je aan dit griezelige apparaat draait, kan je Legendarische wapens, uitrusting en andere voorwerpen verdienen.

Mocht je geen zin in de Season Pass hebben, dan zullen deze vier content drops ook los te koop aangeboden worden. De zevende klasse die wordt toegevoegd past in de bestaande set van zes, waardoor je ook de skills van die klasse via het multiclass systeem met elkaar kan combineren. Verder bevat de Season Pass nog het Butt Stallion Pack, met cosmetische items als: Diamond Guard Armor Presets (drie items), het Crystal Glitter Makeup Pack (vijf items), de Adamant Throne Banner Set (twee items) en het Diamond Hero Statue Material.

Hieronder een trailer om een indruk te krijgen. De game is vanaf 25 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.