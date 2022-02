Preview | Tiny Tina’s Wonderlands – Het Borderlands universum is rijkelijk gevuld met allerlei idiote, grappige en opmerkelijke figuren. Een personage dat er altijd tussenuit wist te springen is toch wel Tiny Tina, een jonge meid die allesbehalve mentaal stabiel genoemd kan worden. Niet zo vreemd ook, want in de wereld van Borderlands is alles zo gek als een deur. Ze wist vooral populariteit te vergaren met de uitbreiding ‘Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep’ voor Borderlands 2, waarna ze in Borderlands: The Pre-Sequel en Borderlands 3 ook terugkwam. En nu is het tijd voor een eigen avontuur: Tiny Tina’s Wonderlands. Wij konden alvast aan de slag met een level en delen vandaag graag onze bevindingen.

Op avontuur in Mount Craw

Tiny Tina’s Wonderlands zal ons een wondere wereld voorschotelen van allerlei afwisselende omgevingen. Zo zullen we piraten tegenkomen in Crackmast Cove, onze angsten moeten trotseren in The Fearamid en nog veel meer. Een van de andere gebieden is Mount Craw, waar de Goblins wonen. Dit is ook precies het gebied dat we in de previewversie mochten bezoeken en daaruit bleek al snel dat de traditionele Borderlands gameplay behouden is gebleven. Dit terwijl de algemene benadering van de game gebaseerd is op een tabletop RPG. Dit is dan meer van toepassing op het algemene overzicht op de wondere wereld, want als je de levels bezoekt, ga je de harde actie aan.

Dit werd gelijk duidelijk in het gebied van de Goblins, waar met harde hand geregeerd wordt door onder andere trollen. Die hebben de Goblins in hun greep, waardoor de groene minuscule wezens hard moeten werken in een berg. De onrust neemt toe en op het moment dat wij het gebied betraden, was het zaak om op zoek te gaan naar Camp GTFO… En zie hier, de typische Borderlands toon is terug, gezien het grofgebekte en onzinnige niet verdwenen is en dat bedoelen we uiteraard in een positieve zin. Eenmaal kennisgemaakt te hebben met de leider van Camp GTFO komen we er al snel achter dat het zaak is om die trollen een lesje te leren.

Propaganda ophangen

Waar de eerste instap in Mount Craw een rustige kennismaking was met de omgeving, daar raakten we nog geen vijf minuten later verzeild in gevechten. Het doel was om propaganda op te hangen en de Goblins op te hitsen in opstand te komen en hoewel dat op zichzelf niet zo heel bijzonder is qua gameplay, zorgt het wel voor een leuke ondertoon in de missie in kwestie. Het is namelijk typisch Borderlands qua opzet, stijl en uitvoering, zonder daarbij de kern van de oorspronkelijke gameplay te verliezen en dat is actie, actie en nog eens actie.

Al wandelend door de berg om de propaganda te verspreiden, werden we belaagd door allerlei trollen en bijkomende wezens. Aan ons de taak om hen met ons wapenarsenaal het vuur aan de schenen te leggen. Vanzelfsprekend mag je weer een brede variatie van wapens verwachten. Zo schoten we met een soort bellen die bleven kleven en schade aanbrachten, om even later over te schakelen naar een verkapte kruisboog die op hoge snelheid pijlen kan afvuren. En dan hebben we de indruk dat we hier nog met ‘normale’ wapens te maken hadden.

Iedereen die een Borderlands gespeeld heeft, weet dat de wapens nogal vreemde vormen aan kunnen nemen en afgaande op de loot ziet het er naar uit dat het nu niet anders is. Over loot gesproken: werkelijk overal staan kisten en met enige regelmaat tref je in de game een sterkere vijand die wapens als loot laat vallen. Dit kunnen nieuwe vuurwapens zijn, maar ook een bijl of additionele items. Die bijl is trouwens best handig. Deze stelt je in staat om met een mêleeaanval de hersenpan van vijanden in tweeën te splijten, terwijl het bloed en de nummers in het rond vliegen. Het is Borderlands pur sang, maar dan in een ander jasje.

Genieten van de omgeving

Mount Craw is een van de vele omgevingen die Tiny Tina’s Wonderlands rijk is en in de previewversie zag dit er buitengewoon goed uit. De kleurrijke stijl die je soms ziet is in deze omgeving ingeruild voor een wat meer grauwe benadering, die nog het beste doet denken aan het Zwarte Woud in Duitsland. Het is bergachtig; de bomen groeien om je heen en zorgen voor een mooi schouwspel. Niet veel later presenteert Mount Craw je een ijzige vlakte, met daarop een dorpje vol met inwoners. Om daar te komen, dien je echter eerst een tocht door de bergen af te leggen. En dat is dan pas het begin, want verderop in de wereld kom je een complete ‘beschaving’ in de bergen tegen, waar de trollen je om elk hoekje staan op te wachten om je het leven zuur te maken.

Nu hebben we slechts een klein beetje van Tiny Tina’s Wonderlands kunnen proeven qua gameplay en omgevingen, maar we kunnen over het visuele aspect al wel melden dat, als deze kwaliteit wordt doorgezet in de rest van de game, dat het genieten zal zijn. Met name omdat het naadloos aansluit op de andere Borderlands games en Gearbox Software de stijl zich door de jaren heen eigen heeft gemaakt en dat is een positief gegeven, want het nodigt uit om van te genieten én de wereld te verkennen. Maar genoeg daarover, uiteindelijk draait het toch voornamelijk om de gameplay en die is in de basis precies wat je van de franchise kent, zeer degelijk.

Het is echter interessant dat je meer vrijheid dan ooit krijgt, want het is mogelijk om skills van de zes verschillende klassen met elkaar te mixen. De verschillende klassen zijn als volgt: Stabbomancer, Brr-Zerker, Spellshot, Clawbringer, Spore Warden en Graveborn. Elke klasse heeft van nature uiteraard zijn eigen specialiteiten en daarover kan je hier, hier en hier meer vinden. Het toekennen van skills gaat met punten die je vrijspeelt door te levelen en daarmee ontwikkel je de klasse die je gekozen hebt. Tevens kun je je jouw personage verder levelen op het gebied van health, kracht, magie en meer. Het wijst zich allemaal wel uit, maar de unieke twist is dat, als een bepaalde skill van Clawbringer erg handig is terwijl je Spellshot bent, je dit met elkaar kunt combineren. Hierdoor kan elke speler in potentie een unieke build maken, die helemaal op zijn of haar speelstijl aansluit en dat moet Tiny Tina’s Wonderlands dat stukje extra diepgang geven.

Voorlopige conclusie

Gearbox Software breidt met Tiny Tina’s Wonderlands het Borderlands universum nog maar een keertje uit en de eerste indruk op basis van een kleine twee uur spelen is erg positief. De game is vooral meer van hetzelfde qua gameplay, dus het voelt heel erg herkenbaar aan. Dat wordt vergezeld door knotsgekke personages en situaties, waardoor je je ogenschijnlijk geen moment zult vervelen. Tel daar een reeks van levels bij op die allemaal zeer afwisselend zijn qua invulling en je hebt een game te pakken die op verschillende fronten aanlokkelijk is. De gameplay is vrij traditioneel, maar dankzij het multi-class systeem kent het meer diepgang dan voorheen en dat is een goede ontwikkeling. De eerste indruk met deze game was louter positief en we zijn erg benieuwd naar het totaalpakket eind deze maand!