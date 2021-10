Eerder dit jaar werd Tiny Tina’s Wonderlands aangekondigd door Gearbox Software en 2K Games. Deze game staat op de planning voor 25 maart 2022. Het duurt dus nog een paar maanden vooraleer de game verkrijgbaar is, maar vandaag komen we wel wat meer over de titel te weten. 2K Games heeft namelijk een nieuwe video uitgebracht.

In de Borderlands franchise staan klassen natuurlijk centraal en dat wordt meegenomen naar deze nieuwe game. Gezien het een spin-off betreft, heeft Gearbox Software wat nieuwe varianten verzonnen en twee zijn nu officieel aangekondigd: Stabbomancer en Brr-Zerker. De video geeft daar een eerste indruk van, daaronder hebben we de eerste details.

Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op de genoemde datum voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Stabbomancers zijn sluwe, op critical-hit gerichte moordenaars die magisch wervelende messen op het slagveld oproepen en naar believen in de schaduwen verdwijnen. Het gaat hen om het creëren en benutten van kansen. De vaardige Stabbomancer maakt gebruik van de zwaktes van zijn vijanden om op sluwe wijze vitale doelwitten te raken en vijanden neer te halen voordat ze weten wat hen geraakt heeft.

Brr-Zerkers zijn hardnekkige, met vorst doordrenkte vechtersbazen die hun vuurkracht aanvullen met een reeks brutale melee-aanvallen. Het zijn geharde krijgers die uit de bevroren bergen komen, met een lange rij voorouders die hun lichaam hebben getraind om de bittere kou van ijzige winters te weerstaan en zelfs te trotseren. In de strijd vechten de Brr-Zerkers het liefst van dichtbij en nemen ze de frontlinie in als een wervelende maalstroom van uitzonderlijk kille dood.

In de game zul je ook gloednieuwe omgevingen bezoeken, die een frisse draai aan het bekende Borderlands universum geven. Hoewel lang nog niet alles onthuld is, zullen we zoal een bezoekje brengen aan Brighthoof, Butt Stallion’s Castle, Sunfang Oasis en Tangledrift.

Voor elk van deze locaties heeft de ontwikkelaar een korte omschrijving gegeven:

Brighthoof is het kroonjuweel van koningin Butt Stallion’s prachtige koninkrijk en een baken van licht voor iedereen die ernaar verlangt te bunkeren of badass te zijn. Ondanks de ijverige bescherming door de geëerde Diamanten Garde, is de hoofdstad van de Wonderlands (recentelijk) ten val gebracht door snode vijanden.

Butt Stallion’s Castle, Castle Sparklewithers, is helderder dan de meest stralende sterren en magischer dan de meest majestueuze tovenaars. Het kasteel straalt zo helder, dat het koninkrijk baadt in eeuwig licht.

Sunfang Oasis lijkt het ideale toevluchtsoord voor de niet aflatende hitte van de woestijnen in de Wonderlands, met zijn weelderige gebladerte, glinsterende lagunes en kolossale ruïnes van lang vervlogen beschavingen. Maar onoplettende reizigers die worden gelokt door deze rustgevende aanblik, zullen de altijd naderende glibber van de woeste Coiled niet opmerken tot het te laat is.

De Tangledrift bonenstaak tilde hele stukken aarde op toen zijn stengel groeide om de hemelen te doorboren en creëerde een op zichzelf staand ecosysteem hoog boven de wolken. Sommige mensen hebben zich aangepast aan deze belachelijk verheven levensstijl en hebben het beste gemaakt van hun verrassende hoogbouwwoningen. Maar zelfs steden in de hemel zijn niet buiten bereik van het kwaad.

Tijdens je avontuur op jacht naar de Dragon Lord kom je tegenover een variatie van monsters en vijanden te staan. Een van de legers die je zult treffen is het skeletten leger, dat gevormd is op basis van alle overledenen die ten ruste zijn gelegd. Verstand hebben ze niet meer en hun enige doel is jou een enkeltje hiernamaals bezorgen. En dit is dan het topje van de ijsberg, de game zal nog veel meer soorten vijanden bevatten.

Verder stipt 2K Games aan dat de Overworld, wat een overkoepelende wereld is voor alle locaties die je kan bezoeken, een knipoog is naar tabletop gaming. Zo zul je dit vanuit een third-person perspectief ervaren met een camera op vogelperspectief. Je bent dan ineens een heel stuk kleiner en je kunt alle hoeken en gaten van het speelbord verkennen, wat je nieuwe schatten en shortcuts oplevert.