Gearbox Software en 2K Games hebben vandaag weer een nieuwe trailer uitgebracht voor Tiny Tina’s Wonderlands, waarin de laatste classes centraal staan. Het gaat om de Graveborn en Spore Warden classes, die uiteraard ook van een toelichting zijn voorzien. Hieronder deze details naast elkaar en met deze onthulling, zijn alle classes nu aangekondigd.

De game beschikt over een multiclass mechaniek, waarmee je vaardigheden uit zes verschillende skilltrees met elkaar kunt combineren voor een speelstijl die je helemaal eigen is. De andere vier classes naast deze twee zijn: Stabbomancer, Brr-Zerker, Spellshot en Clawbringer. Daarover kan je hier en hier meer lezen.

Graveborn zijn Death-touched volgelingen die hun gezondheid opofferen om verwoestende Dark Magic aanvallen te ontketenen en de spookachtige Reaper of Bones te worden. Zij gebruiken hun Demi-Lich Companion en opofferende Action Skills om hun vijanden te laten lijden, zelfs ten koste van hun eigen levenskracht. Elke spreuk die door de Graveborn wordt uitgesproken, zal de Demi-Lich een unieke spreuk van hemzelf doen uitspreken, en ook Kill Skills activeren om helse minions op te roepen.

Spore Warden zijn meesters van de natuur die tornado’s oproepen en volle salvo’s arcane pijlen lanceren in vijandelijke linies samen met hun gifspuwende Mushroom Companion. Het zijn Gun- en Companionspecialisten die de vaardigheden van hun companions en bondgenoten aanzienlijk kunnen opvoeren, terwijl ze vernietigende vuurkracht afleveren en oprukkende vijanden vertragen met Frost tornado’s. Snelheid en afstand zijn de beste vrienden van een Spore Warden.

Samen met deze onthulling heeft men ook weer wat informatie gedeeld over de gebieden die je zoal zult bezoeken: Crackmast Cove en Drowned Abyss. De korte omschrijving van die twee locaties is als volgt:

Crackmast Cove is een toevluchtsoord voor alle soorten van gestrande scheepslui, dus je kunt het beste je zwartste kruit en je mooiste meisje meenemen, als je hun lot niet wilt delen! Het is ook de enige plaats in het spel waar je als een piraat kunt praten en niemand je daarover mag veroordelen.

Drowned Abyss, de nachtmerrie-achtige vlakte, ligt onder de golven van de oceaan, onder de wrakstukken van gebroken schepen en nog gebrokenere dromen. In deze gezonken spleten wemelt het van de slechteriken, zoals Coiled queens die door de diepten zwerven en de niet-coole sirens die nietsvermoedende slachtoffers naar hun waterige graven lokken.

Crackmast Cove is zoals de naam al doet vermoeden een gebied waar je piraten zult treffen. Die vormen een constante bedreiging in de Wonderlands, omdat ze nogal gemotiveerd zijn aan hun rol. Onderschat ze dus niet, is de korte boodschap. In dit gebied zul je ook een nieuw personage ontmoeten en dat is Bones Three-Wood.

Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op 25 maart 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.