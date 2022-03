De paranormale actiegame Ghostwire: Tokyo verschijnt binnenkort en dus verwent ontwikkelaar Tango Gameworks ons met 18 minuten aan nieuwe gameplay. We worden in een Tokyo gedropt dat is overgenomen door Visitors, geesten die gebaseerd zijn op Japanse legendes. Het hoofdpersonage, Akito, bezit krachten die hij moet gebruiken om deze Visitors uit te schakelen.

De gameplay zelf geeft ons een goed beeld van de combat en van enkele vijanden die je tegen het lijf zal lopen. We zien ook dat niet elke geest kwaadaardig is, want soms moet Akito ook geesten helpen die in een benarde situatie zitten.

Bekijk hieronder de nieuwe beelden. Ghostwire: Tokyo verschijnt op 22 maart voor de PS5 en pc.