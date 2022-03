Deze week konden bezitters van Assassin’s Creed: Valhalla weer aan de slag met een nieuwe uitbreiding: Dawn of Ragnarök. Een nieuwe lancering kan tegenwoordig niet zonder nieuwe trailer en deze check je onder dit bericht.

In de nieuwste uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla kom je in Svartalheim terecht, waar je je een flink aantal uur kunt vermaken. Dawn of Ragnarök is namelijk de grootste uitbreiding die de serie heeft voortgebracht. Wil je meer weten, lees dan hier onze special.