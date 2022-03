Toen de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie van Cyberpunk 2077 beschikbaar werd gesteld, kon je ook eerst een demo spelen voordat je het spel aanschafte. Als je hier nog gebruik van wil maken, moet je dat snel doen.

De ‘next-gen’ proefversie van Cyberpunk 2077 kan je tot aanstaande dinsdag 17:00 uur spelen. Ben je er dus nog niet zeker van of de actie-RPG van CD Projekt RED iets voor jou is, dan kan je daar nu nog achter komen. De proefversie laat je de game vijf uur spelen, dus je krijgt een goede indruk van wat je van het spel kunt verwachten.

Still no plans for the weekend? How about spending some quality time in Night City?

The free trial for #Cyberpunk2077 is still available for all next-gen platforms until March 15th, 5PM CET.

Download it now and play for up to 5 hours! pic.twitter.com/7LrLl5Gfoc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 11, 2022