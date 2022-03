Hogwarts Legacy werd in 2020 aangekondigd en wist direct veel mensen enthousiast te maken. Sinds de aankondiging is het echter bijzonder stil rondom de game. Al wekenlang zijn er veel geruchten over een mogelijke showcase van Sony waarin Hogwarts Legacy getoond zou worden, maar ook tijdens de State of Play uitzending van vorige week schitterde de game door afwezigheid.

Gelukkig zijn nieuwe beelden en details van Hogwarts Legacy nu écht in aantocht. En snel ook. Sony heeft namelijk een nieuwe State of Play uitzending aangekondigd voor komende donderdag, 17 maart. Deze nieuwe uitzending zal volledig om Hogwarts Legacy draaien. De uitzending duurt ongeveer 20 minuten, waarvan 14 minuten gameplaybeelden zullen zijn, die zijn opgenomen op de PlayStation 5. Ook komen medewerkers van ontwikkelaar Avalanche Software aan het woord om meer over de game te vertellen.

De State of Play uitzending rondom Hogwarts Legacy start op 17 maart om 22:00 uur en is live te zien via de kanalen van PlayStation op YouTube en Twitch. De livestream is hier die avond ook live te volgen op PlaySense en uiteraard zal het laatste nieuws ook hier op de website te lezen zijn. Nog een paar dagen geduld dus en dan gaan we eindelijk meer te weten komen over Hogwarts Legacy!