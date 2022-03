Goed nieuws voor iedereen die laaiend enthousiast wordt van grafische modi: Ghostwire: Tokyo zal er namelijk niet één, niet twee, maar maar liefst zes verschillende bevatten. We hebben ze hier even op een rijtje gezet:

Quality Mode

In de kwaliteitsmodus kun je verwachten dat Ghostwire: Tokyo draait met een maximum van 30 fps in een 4K-resolutie. Extra functies zoals ray-tracing zijn ingeschakeld, evenals andere grafische verbeteringen. Dit is de modus die wordt aanbevolen voor degenen die kwaliteit boven prestaties verkiezen.

Performance Mode

In de Performance Mode werkt Ghostwire: Tokyo met een maximum van 60 fps. Dit gaat ten koste van de resolutie en het verlies van real-time ray-tracing. Deze modus is ideaal voor diegenen die prestaties boven alles verkiezen en op zoek zijn naar een soepele 60 fps ervaring.

High Frame-Rate Quality Mode

Met een basis van 30 fps is de High Frame-Rate Quality Mode vergelijkbaar met de kwaliteitsmodus, maar dan zonder een framecap. Dit betekent dat je over het algemeen prestaties tussen de 40-50 fps kunt verwachten.

High Frame-Rate Performance Mode

Net als de Performance Mode, richt de High Frame-Rate Performance Mode in Ghostwire: Tokyo zich op 60 fps als basis. Daarentegen kan deze framerate hoger gaan omdat deze niet is afgetopt.

High Frame-Rate Quality Mode With V-Sync

Deze modus is dezelfde als de High Frame-Rate Quality Mode, alleen is V-sync nu geactiveerd.

High Frame-Rate Performance Mode With V-Sync

En tot slot is deze modus is dezelfde als de High Frame-Rate Performance Mode, alleen is V-sync nu ingeschakeld.

Op onze review is het nog even wachten, maar lees hier alvast de preview over Ghostwire: Tokyo.