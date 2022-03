Het zal je niet zijn ontgaan dat Elden Ring ontzettend populair is en de nieuwste titel van FromSoftware ging binnen twee weken meer dan 12 miljoen keer over de toonbank: een zeer indrukwekkend aantal. Het blijkt dat de Japanse studio en uitgever Bandai Namco zó onder de indruk zijn van het succes, dat men de uitspraak heeft gedaan dat er meer Elden Ring in het verschiet ligt, en dan niet per se in de vorm van een game.

In het persbericht van FromSoftware waar men de verkoopcijfers benoemt, komt ook Bandai Namco CEO Yasuo Miyakawa aan het woord. De chef van de uitgever is in z’n nopjes over het succes van Elden Ring en hij prijst het harde werk van zowel FromSoftware als George R.R. Martin. Het persbericht stelt tevens dat we in de toekomst mogen uitkijken naar meer Elden Ring – zowel het IP als de personages – en dat men hoopt dat ze het IP ook voor andere doeleindes kunnen gebruiken, mogelijk als een film of (animatie)serie.