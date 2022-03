Na een eerdere teaser hebben Supermassive Games en 2K Games vandaag The Quarry officieel aangekondigd. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Tevens is er een releasedatum bekendgemaakt, zo verschijnt het spel al op 10 juni.

The Quarry is een gloednieuwe verhalende tiener-horror game, waarin elke keuze, groot of klein, vorm geeft aan je verhaal en bepaalt wie het verhaal na kan vertellen. Met een iconische ensemble cast van Hollywood sterren en beroemdheden, waaronder David Arquette (Scream franchise), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) en meer.

Waar het om draait is als volgt: als de zon ondergaat op de laatste dag van het zomerkamp, geven de tienerraadsleden van Hackett’s Quarry een feestje om het te vieren. Geen kinderen. Geen volwassenen. Geen regels. Dingen nemen snel een slechte wending, want opgejaagd door de bloeddorstige lokale bevolking en iets veel sinisters, ontrafelen de feestplannen van de tieners zich in een onvoorspelbare nacht vol horror.

Vriendelijke plagerijen en flirtpartijen maken plaats voor beslissingen op leven en dood, terwijl relaties groeien of breken onder de druk van onvoorstelbare keuzes. Speel als elk van de negen kampbegeleiders in een spannend filmisch verhaal, waarin elke keuze vorm geeft aan jouw unieke verhaal uit een wirwar van mogelijkheden. Elk personage kan de ster van de show worden – of sterven voordat het daglicht wordt. Hoe zal jouw verhaal zich ontvouwen?

Om hier beeld bij te geven, check de trailer hieronder:

Tot slot geeft uitgever 2K Games ons nog een overzicht van de belangrijkste kenmerken van The Quarry.