Mocht jij jouw tenen nog niet hebben gedipt in de wateren die bekend staan als Rainbow Six Siege, dan is dit nu jouw kans. Rainbow Six Siege is nog altijd een gigantisch populaire first-person shooter door de uitdagende gameplay, die veel berust op teamwork. Als kers op de taart is deze week alle content die na de release is uitgekomen gratis te spelen.

Tot en met 24 maart kan je gratis proeven van deze titel op PlayStation consoles, pc en Google Stadia. Like what you see? Dan koop je de volledige bundel nu tijdelijk met 75% korting. Vooruitgang die je in de gratis versie hebt geboekt wordt natuurlijk gewoon meegenomen.

De timing van Ubisoft is overigens logisch nu de Year 7 content van Rainbow Six Siege zijn eerste seizoen live heeft zien gaan.