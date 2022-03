We wachten al een tijdje op nieuws over DNF Duel, maar eindelijk hebben we weer een nieuwe glimp op kunnen vangen van de game. In december kwamen we er al achter dat de game komende zomer zal verschijnen, maar nu hebben we dus een nieuwe trailer gekregen.

In deze trailer krijgen we Ghostblade te zien. Hij vecht met een katana en de Ghost aan zijn zijde. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Vergeet ook zeker niet de onderstaande trailer te bekijken om Ghostblade aan het werk te zien.