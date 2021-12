We worden de laatste tijd overstelpt met allerlei nieuws rond DNF Duel, de nieuwste vechtgame van ontwikkelaar Arc System Works. Zo kregen we laatst nog een hele hoop features te zien, die erg uitgebreid werden uitgelegd, maar nu krijgen we een prachtig geanimeerde ‘officiële trailer’ die ons meer vertelt over de release window van de game.

Heel wat personages zijn in deze trailer van de partij en we zien heel wat explosieve moves de revue passeren. Na al dat bombastische geweld krijgen we bovendien de melding dat we DNF Duel in de loop van de zomer van 2022 mogen verwachten. Voorlopig zal dit enkel voor de PS4, PS5 en pc zijn, maar andere platformen kunnen misschien in de toekomst dit rijtje vervolledigen. Bekijk de trailer hieronder.