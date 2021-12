Na een behoorlijk lange stilte, hebben de we laatste weken steeds meer gezien van de aankomende vechtgame DNF Duel, die wordt ontwikkeld door Arc System Works, Neople en Eighting. Zo zijn er al verschillende vechters uit de doeken gedaan met hun eigen trailers. Daarnaast is er dit weekend een open beta van DNf Duel te spelen op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Nu hebben de ontwikkelaars samen met uitgever Nexon een reeks nieuwe trailers uitgebracht, waarmee verschillende features uit de game worden geïntroduceerd.

De eerste trailer licht het HP-systeem uit, dat slaat op de gezondheid van een vechter. De tweede trailer draait om het MP-systeem, een speciale balk die – wanneer deze gevuld is – spelers in staat stelt om bepaalde moves uit te voeren. Verder is er het Conversion-systeem waarmee je HP en MP strategisch in je voordeel kunt laten werken en tot slot laat de Basic Actions trailer de standaard moves van de personages zien.

DNF Duel is al bevestigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Of daar nog meer platformen aan worden toegevoegd is nog onduidelijk.

HP

MP

Conversion

Basic Actions