We hebben ondertussen al meerdere vechters uit DNF Duel voorbij zien komen en de nieuw onthulde Kunoichi speelt de hoofdrol in de trailer die je hieronder kunt bekijken. Deze klasse blijkt de meester van de juggle en toont vrij letterlijk vurige passie in al haar moves.

Of zij beschikbaar zal zijn in de aankomende open beta is nog niet bekend en ook is het nog afwachten wanneer de game precies uitkomt. Hoewel er video’s en trailers gedeeld worden met footage, is het qua inhoudelijke details opvallend stil rondom deze titel.