Eind vorig jaar werd de brawler DNF Duel aangekondigd, die zich voorstelde als een ‘Dungeon Fighter’ game. Uitleg hierover kregen we niet, want aan de gameplay valt slechts een ‘gewone’ fighting game af te zien.

Ontwikkelaar Arc System Works focust zich zoals altijd op bliksemsnelle vechtstijlen. Hierin spelen combo’s en het oh-zo-vermoeiende ‘jugglen’ van je tegenstander – het hooghouden waardoor zij geen aanvallen kunnen doen – een grote rol. Zowel de Striker als de Ranger weten hier wel raad mee, zoals je in de onderstaande spotlight video’s kunt zien. Waar de Ranger je liever op afstand houdt, is de Striker juist liever up close and personal! Meer personages in actie zie je hier.

Helaas is er nog steeds geen releasedatum, noch platform van release bekendgemaakt. Als we uit mogen gaan van de geschiedenis van de ontwikkelaar, komt deze game zeker naar de PlayStation en met een beetje geluk ook naar de Nintendo Switch.