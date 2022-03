Spelers van Guilty Gear -Strive- kunnen vanaf volgende week aan de slag met het nieuwste DLC-personage en het is geen onbekende voor fans van de franchise: Testament. Deze Gear zal deel uitmaken van de Season 1 Pass en zal speelbaar zijn vanaf 28 maart als je deze pass hebt. De Season Pass niet aangeschaft, maar wil je toch met Testament spelen? Dat kan, want vanaf 31 maart kan je dit personage ook apart aanschaffen.

Tegelijk kondigde ontwikkelaar Arc System Works aan dat een nieuw level, ‘White House Reborn’ volgens hetzelfde stramien zal vrijgegeven worden. Een nieuwe modus, ‘Digital Figure’ wordt dan op 28 maart toegevoegd als gratis update, wat een soort fotomodus is waarmee je naar hartenlust kan experimenteren. De laatste content van de Season Pass, ‘Another Story’, verschijnt aan het eind van april.

Bekijk hieronder een trailer waarin Testament wordt getoond én een trailer die je ‘Digital Figure’ voorstelt.

Testament

Digital Figure