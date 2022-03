Gran Turismo 7 werd bij de lancering vol lof ontvangen, maar de laatste tijd staat het racespel in een slecht daglicht. Het wordt er niet beter op, want een oplettende Reddit-gebruiker heeft iets opvallends ontdekt, wat wederom negatieve publiciteit oplevert.

CMDR_Rrah heeft nog eens goed naar de beschrijving van Gran Turismo 7 gekeken in de PlayStation Store en daar is iets opmerkelijks te zien. Er wordt namelijk gesproken over het verkopen van je auto’s, iets wat niet mogelijk is in de game. De omschrijving in de Nederlandse PS Store laat exact hetzelfde weten en het desbetreffende deel van de beschrijving kan je onder dit bericht zien.

Het is dan ook de vraag wat er hier gaande is. Gaat het om een feature waarvan het de bedoeling was dat dit in de game zou zitten, maar er toch uit is gehaald met het oog op microtransacties of is het een foutje in de omschrijving? Wat het ook moge zijn, de game blijft zo in een negatieve spiraal qua nieuws. Zeker nadat de game vorige week uren offline was vanwege technische problemen.

Kazunori Yamauchi heeft in een verklaring al wel te kennen gegeven dat ze gaan kijken naar de uitbetaling van credits om het meer eerlijk te maken, maar het is vooralsnog afwachten in welke vorm en wanneer.