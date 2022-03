Meerdere winkels in het buitenland hebben Hogwarts Legacy al beschikbaar gesteld voor pre-order en dat op meerdere platformen, en de game heeft verschillende prijzen. Zo kost de last-gen versie $60 en de current-gen versie $70. Op zich niet verwonderlijk, want current-gen games zijn duurder geworden.

Opvallend in deze is echter dat er mogelijk geen upgrademogelijkheid is voor degene die de last-gen versie kopen en deze later willen opwaarderen naar current-gen. Dit wordt duidelijk na het zien van de huidige boxarts, waarbij de Xbox One versie bijvoorbeeld geen ‘Smart Delivery’ aangeeft en op de PS4 hoes staat niet: ‘PS5 upgrade beschikbaar’.

Het zou echter op dit moment nog om placeholders kunnen gaan voor zowel de prijzen als de boxart die, wanneer we dichterbij de release komen, nog aangepast kunnen worden. De grotere leveranciers in de Benelux hebben namelijk nog geen optie tot pre-order voor Hogwarts Legacy in het systeem staan. Wij kunnen aan de hand daarvan nog geen uitsluitsel geven.

Het is dus even wachten tot we meer te weten komen vanuit uitgever Warner Bros. zelf omtrent eventuele upgrade mogelijkheden. Het zou immers wat raar zijn om de volle mep te moeten betalen. Ook kan het zijn dat men er nog op terugkomt, dit was bijvoorbeeld met Horizon: Forbidden West het geval.

Zelfs op de hoesjes die nu in de winkel liggen staat niet aangegeven dat er een PS5-upgrade beschikbaar is, terwijl dat wel het geval is. Dit zonder extra kosten.