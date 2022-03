(Partnered – content) Ghostwire: Tokyo op de PlayStation 5 – Tokio heeft dringend de hulp van Akito en diens geestkompaan KK nodig. De stad is dooier dan ooit, doordat alle mensen zijn verdwenen en zijn ingewisseld voor Visitors. Ondanks dit spookachtige thema, is de game erg sfeervol en kleurrijk, waardoor je je ogen uitkijkt. Hoewel de game op de pc te spelen is, is het een PlayStation 5 exclusive. Voor onze review hebben we de game op de console van Sony gespeeld en in dit artikel gaan wij jullie vertellen waarom de game de moeite waard is op dat platform. Zo zijn er verschillende features waar we allemaal even langsgaan, dus hier een kort overzicht.

Voor een ieder wat wils

In de game heb je een vijftal opties om de meest optimale grafische modus te kunnen uitkiezen. Iedereen heeft andere voorkeuren en in Ghostwire: Tokyo worden daarom meerdere opties aangeboden. De twee belangrijkste zijn de Quality en Performance modi. Met Fidelity draait de game op een 4K resolutie, 30fps en krijg je ray tracing. Het regenachtige Tokio is hiervoor een zeer mooie setting, omdat je via de plasjes water de ray tracing reflecties van de gebouwen met lichtgevende uithangborden met neon kunt zien. Het geeft net dat beetje extra realisme in zijn presentatie. Mocht een hogere framerate meer je voorkeur genieten, dan krijg je met Performance op een iets lagere resolutie 60fps.

Met de ‘High Frame-Rate Quality’ modus (met of zonder V-sync) en ‘High Frame-Rate Performance’ modus (met of zonder V-sync) krijg je alternatieven op de voorgaande modi met unlocked framerate. Genoeg keuze dus om je meest geprefereerde optie eruit te pikken voor de meest optimale ervaring. Daarbij draagt HDR mooi bij aan de gehele grafische presentatie van de game. De lampionnen, neon borden en straatverlichting springen uit je tv. En natuurlijk niet te vergeten dat de vele Ethereal Weaving aanvallen die je uit je handen schudt voor kleurrijke special effecten zorgen. De game is een mooi plaatje om te zien.

Tokio zit vol gevoel en geluiden

Met de schouderknoppen tover je verschillende elementen tevoorschijn, waarmee je de Visitors kunt bevechten in Shibuya. Door middel van de haptische feedback voel je als het ware wind, vuur en water door je eigen handen gaan tijdens het spelen van de game. De adaptieve triggers bieden weerstand als je bepaalde zielen wilt helpen, bezeten varianten wilt reinigen of bepaalde vijanden wilt doen verpulveren. Met extra handbewegingen weet je deze handelingen uit te voeren en in combinatie met de weerstand in de adaptieve triggers, krijg je een meer immersief gevoel. Dit strekt zich ook verder uit in het straatbeeld.

Door de straten van Tokio kan je verschillende deuntjes van de winkels horen, wat toch enige vorm van leven in de brouwerij brengt. Toch heb je een vrij somber gevoel, mede dankzij de steeds terugkerende regen in de game. Via de PlayStation 5 heb je de optie om 3D Audio te activeren, waardoor je geluid een net wat omvangrijke ervaring weet te bieden. Anders word je vanzelf wel versiert door de hier en daar typische Japanse klanken van Ghostwire: Tokyo aan de hand van traditionele Japanse instrumenten.

Een unieke game van Tango Gameworks

Ghostwire: Tokyo wist bij ons erg in de smaak te vallen. De Japanse folklore en cultuur druipen er vanaf terwijl je een interessant verhaal volgt. Akito en KK zullen de mysterieuze persoon met het Hannya masker moeten tegenhouden. Terwijl je dit doet kan je er bijna niet omheen dat je opgezogen wordt door de sfeer en grafische presentatie van de game. Gamers zullen op een zeer originele wijze Tokio bezoeken, verkennen en vooral ook ontdekken. Wil je meer weten over de stad (in de game), dan kan je hier terecht. Voor een mooi overzicht van de gameplay kan je hier klikken en voor onze review, klik je hier.