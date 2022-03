Van de week konden we nog delen dat de nieuwe patch voor Marvel’s Avengers onderweg is en eigenlijk vandaag had moeten uitrollen. De update – die door Crystal Dynamics patch 1.23 genoemd wordt – zou onder meer de War Table volledig herzien en Nick Fury opnieuw introduceren als een soort gids die de speler op weg helpt.

Het blijkt echter dat Crystal Dynamics toch nog wat meer tijd nodig heeft om de laatste plooien glad te strijken. De ontwikkelaar laat via een bericht op Twitter weten dat ze de patch voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld. De studio laat niet weten wanneer we patch 2.3 wél mogen verwachten, maar men belooft om ‘spoedig’ met een nieuwe datum op de proppen te komen.

We're taking some extra time on Patch 2.3 to ensure our new tuning and mission on-boarding are ready-to-go, and need to delay its launch. We'll update you with the new date as soon as we have it!

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 22, 2022