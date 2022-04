Iedereen kent Kao the Kangaroo vast nog wel, die guitige kangoeroe die rondstuiterde op onze PlayStation 2. Dat er een nieuwe game met dit beestje aan zit te komen wisten we al, maar nu heeft de ontwikkelaar ons van een nieuwe trailer voorzien die ons een heleboel omgevingen toont. Deze video is zeker de moeite waard om even te bekijken.

Kao the Kangaroo staat gepland voor de zomer van dit jaar en zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bij ons staat deze schattige platformer alleszins al met stip in de agenda genoteerd.