Een vroegere held in de wereld van 3D-platformers maakt binnenkort ook zijn comeback. Veel obscure helden uit het verleden zijn de laatste jaren opnieuw tot leven gewekt, zoals Ty the Tasmanian Tiger en… Bubsy. Nu moeten we dan wel zeggen dat Kao in ieder geval door ons liever wordt gezien dan… Bubsy. Enfin, Kao is dus terug in een splinternieuwe 3D-platformer.

Met deze aankondiging is er natuurlijk ook gelijk een trailer vrijgegeven, waarmee we een korte eerste indruk van de game krijgen. Alles ziet er lekker kleurrijk en vrolijk uit, Kao slaat er lustig op los met zijn bekende bokshandschoenen en er zal naar alle waarschijnlijkheid ook weer genoeg te verzamelen zijn door de game heen.

Kao the Kangaroo staat gepland voor de zomer van dit jaar en verschijnt op alle bekende platformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc via Steam.