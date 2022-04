Een van de PlayStation 2 helden is terug van weggeweest! Kao the Kangeroo laat dat zien op de manier die hij het best kent: boksend door de uitdagingen heen. We wisten al dat de game voor deze zomer gepland stond en de releasedatum is dichterbij dan je denkt. Kao the Kangeroo ligt namelijk vanaf 27 mei in de schappen.

Deze kangoeroe staat voor allerlei onmogelijke uitdagingen, maar daar deinst de held niet voor terug. Vol vertrouwen pakt hij met zijn magische bokshandschoenen elke schurk aan en hij kan meerdere elementen hanteren, zoals je kunt zien in de nieuwe trailer hieronder. Uiteraard zal je naast combat ook diverse puzzels en andere uitdagingen tegenkomen in deze 3D-platformer.

Kao the Kangaroo kent een prijskaartje van € 29,99 als je de game digitaal aanschaft. Mocht je liever een fysiek exemplaar willen hebben, dan moet je rekening houden met een prijs van € 34,99.