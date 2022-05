Net als elke andere 3D-platformer zal Kao the Kangaroo allerlei obstakels op zijn pad tegenkomen. Denk hierbij aan puzzels, platform uitdagingen en natuurlijk een berg vijanden, die jou het leven moeilijk willen maken. Onze springende held is natuurlijk mans genoeg om deze vijanden knock-out te slaan en in deze nieuwe trailer zie je welke vijanden stof mogen gaan happen.

Zo zal Kao the Kangaroo het onder andere moeten opnemen tegen een bende rammen. Deze maken gebruik van vreemde wapens zoals kanonnen die schapen op je afvuren. Ook diverse soorten primaten zullen op jouw pad verschijnen, zoals je hieronder kunt zien. Uiteraard los je dit alles op door rake klappen uit te delen met de verschillende krachten van je bokshandschoenen.

Kao the Kangaroo verschijnt op 27 mei zowel fysiek als digitaal in de schappen.