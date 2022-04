Eerder deze week kondigde Sony nieuwe abonnementsvormen van PlayStation Plus aan, waarmee PlayStation Plus en PlayStation Now vanaf komende zomer samen worden gevoegd en gebruikers kunnen kiezen tussen drie verschillende ’tiers’. Met de duurste Premium-tier krijg je ook de mogelijkheid om klassieke PS1-, PS2- en PS3-games te spelen. Wat daarbij vooral opviel, was dat PS3-games enkel te streamen zullen zijn.

Dit wil dus zeggen dat er geen PlayStation 3 emulatie is en dat het daarom niet mogelijk is om PS3-games te downloaden en op de PlayStation 5 te spelen. Kort na de onthulling van het vernieuwde PlayStation Plus doken er van diverse kanten al geluiden op die suggereerden dat PlayStation 3 emulatie wel degelijk mogelijk is op de hardware van de PlayStation 5. En dan zou het een opmerkelijke keuze van Sony zijn om hier niet voor te kiezen.

Een nieuw gerucht wijst er nu echter op dat Sony mogelijk toch bezig is met PlayStation 3 emulatie voor de PlayStation 5. Jeff Grubb, een bekende journalist van VentureBeat, zegt in de meest recente editie van de GB Decides podcast namelijk dat hij van bronnen heeft vernomen dat Sony wellicht aan PlayStation 3 emulatie werkt, al plaatst hij daarbij wel meteen de kanttekening dat dit nog een tijdje op zich zal laten wachten.

“Since talking about this all week, I’ve looked, I’ve asked… it sounds like Sony might be working on emulation for PS3 on PS5. It may take some time.

I wish they would come out and tell us that. Tell us that you care about this stuff because that is what was missing from the PS Plus announcement… to me, it seemed like they didn’t care about any of it. They just slapped it together, put a new name on it and sold it”.