Hoewel een groot gedeelte van DICE naar verluidt de focus al heeft verlegd naar de ontwikkeling van de volgende Battlefield-game, geeft de studio Battlefield 2042 toch ook zeker nog niet op. De eerstvolgende update voor de game moet later deze maand verschijnen en brengt volgens DICE honderden veranderingen met zich mee.

Een belangrijk aspect waar de ontwikkelaar mee bezig is, is het verbeteren van de maps en de flow van de gameplay van Battlefield 2042. Een maand geleden deelde de ontwikkelaar al plannen hiervoor en in een nieuwe blogpost is de Zweedse studio er nu opnieuw uitgebreid op ingegaan. Eén van de meest gedeelde kritiekpunten van de community is dat het te lang duurt om vanuit de basisspawn te voet naar één van de vlaggen te lopen. Terwijl eerder al duidelijk werd dat de map Kaleidoscope hierop wordt aangepast, laat DICE nu weten dat ook Renewal opnieuw wordt ingericht op basis van de kritiek. Het is de bedoeling dat de aanpassingen van beide maps in de komende zomer live gaan, wanneer seizoen 1 van de game lanceert.

Behalve de nieuw ingedeelde maps zijn er nog meer zaken waar DICE aan werkt om de gameplayflow te verbeteren. Zo wordt er gekeken naar het aantal voertuigen dat actief kan zijn tijdens een wedstrijd en hoe deze over de verschillende ‘voertuigpools’ verdeeld zijn. Verder wordt er gewerkt aan meer cover rondom vlaggen, zodat je beter beschermd wordt als je voor een objective gaat. Een ander punt van kritiek van veel spelers is dat het rondom vlaggen vaak veel te chaotisch is, wat vooral door een overvloed aan voertuigen zou worden veroorzaakt. Om dat aan te pakken, werkt DICE aan de volgende aanpassingen:

We’re reducing the number of attack vehicles and helicopters that can be active at any time in 128 player modes per category from 3, to 2. This means you’ll only be able to encounter 2 tanks, and 2 attack helicopters available at any time, instead of 3 each.

We’re increasing the cooldown for attack vehicles and helicopters from 60, to 120 seconds.

As discussed earlier, the MD540 Nightbird will be moved from transport into the attack helicopter category, and the MC5 Bolte will also be moved from transport into the attack vehicle category.

De hierboven beschreven aanpassingen zijn niet alle punten waar DICE aan werkt. Als je benieuwd bent naar meer details en de bijbehorende uitleg van de ontwikkelaar, dan kun je de volledige blogpost hier lezen. De veranderingen worden niet allemaal gelijktijdig doorgevoerd in Battlefield 2042. Diverse veranderingen die te maken hebben met voertuigen moeten bij de eerstvolgende update inbegrepen zitten, terwijl aanpassingen aan de maps zoals eerder vermeld dus in de zomer met de start van het eerste seizoen worden verwacht.