Sniper Elite 5 komt pas eind mei uit, maar de game heeft nu al de gouden status bereikt. De game is dus klaar om op disc gedrukt te worden en daarmee staat tevens de releasedatum zo goed als vast.

Dat Sniper Elite 5 is afgerond wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer wordt gedaan aan de game. Hoogstwaarschijnlijk zal Rebellion tot de releasedatum werken aan een day one patch, die eventuele laat opgemerkte foutjes gladstrijkt en de game mogelijk nog wat beter laat draaien.

🪙 We're thrilled to announce that @SniperElite 5 has now GONE GOLD 📀

🏆 Our dev teams across Rebellion have done an *incredible* job and we cannot wait for everyone to get their hands on Sniper Elite 5 on May 26th

✨ Preorder now: https://t.co/hTeijgNawO pic.twitter.com/0vG70JGIw0

— Rebellion (@Rebellion) April 5, 2022