Vorige week hebben we Sony op de pijnbank gegooid in deze rubriek. Zo kunnen we wel spreken van een opsomming aan beloftes die niet waar zijn gemaakt en we zijn ook niet bepaald overtuigd van de toekomst. Hierin ontbreekt het simpelweg aan een duidelijke visie, terwijl we wel gewoon kunnen uitkijken naar exclusives. Het is daarom wel zo eerlijk om ons ook naar de overkant te wenden.

Team groen, de concurrent of ome Phil zijn afdeling, weet nu niet bepaald het momentum van vorig jaar vast te houden. Zo luidde de belofte dat we elke maand in Xbox Game Pass een Triple-A game mogen verwachten, of in ieder geval een game die zeer de moeite waard is om eens te spelen. Sinds de knaller Forza Horizon 5 zijn we echter niet door het aanbod of toevoegingen weggeblazen.

Hierin valt te beargumenteren dat het voor de een meer en voor de ander minder de moeite waard is, omdat het een kwestie van smaak is. Er zijn echter andere zaken die ons de moed in de schoenen doet zakken. De problematische gang van zaken rondom Halo Infinite is een schande te noemen: seizoenen die niet op tijd beginnen, geen coöp, geen Forge modus, niks. Alles laat gewoon té lang op zich wachten, terwijl bekend was dat erg veel resources van 343 Industries naar de Halo-serie zijn gegaan.

Daarbij hebben een paar projecten intern behoorlijk wat problemen. Zo begon het eigenlijk al met Everwild, een game die artistiek uit de hoek komt en erg origineel is om te zien. Heel het project is op de schop gegaan en Rare is weer opnieuw begonnen. The Initiative heeft een paar mensen verloren en ondanks dat Crystal Dynamics meewerkt aan de nieuwe Perfect Dark, is het geen goed teken als een ontwikkelaar mankracht verliest. Om af te sluiten hebben wij State of Decay 3, die zijn eigen complicaties kent. Het is leuk dat de beste kerel, Spencer, zegt dat hij zeer enthousiast is over de game, maar dat was hij ook over Halo Infinite…

De stelling van deze week is dat ook de afdeling van Xbox niet heel overtuigend bezig is. Dat is jammer, want de Xbox Series X|S is een zeer fijne console. Xbox Game Pass biedt gewoon erg veel waarde in de content die je krijgt, maar sinds Forza Horizon 5 snakken we toch naar de nieuwe ‘next-gen’ ervaringen, die er op dit moment gewoon te weinig zijn.

Wat vinden jullie? Hebben we er een beetje vertrouwen in dat we dit jaar meer zullen gaan krijgen? Meer exclusives van Microsoft voor de Xbox. Of moeten we maar aanzien of alles nog wel goed komt met zoveel – naar verluidt – interne problemen? Als je dan toch losgaat in de comments, zet er dan ook zeker bij waar je op dit moment naar uitkijkt. Misschien toch wel een tweede kans voor Scalebound?