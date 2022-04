Details over de opkomende Nintendo Switch-exclusive Splatoon 3 zijn tot op heden nog steeds schaars. We kregen een tijdje geleden nog te horen dat de Salmon Run modus zou terugkeren, maar intussen is het weer stil geworden rond deze kleurrijke titel. Intussen is echter de officiële Japanse webpagina van de game live gegaan, waar we wat nieuwigheden op kunnen ontdekken.

Die nieuwigheden bestaan eigenlijk vooral uit een hele hoop screenshots. We zien verschillende omgevingen, maps en bazen passeren, waardoor we toch een beter beeld krijgen van wat we precies mogen verwachten. Splatoon 3 verschijnt normaal gezien in de loop van de zomer, maar een precieze releasedatum is nog niet gekend. Bekijk de screenshots hieronder.