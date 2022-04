Supermassive Games heeft met The Dark Pictures Anthology-reeks een vrij unieke ervaring in handen waar veel spelers van genieten. Het kenmerk van de reeks is natuurlijk dat je eigenlijk een interactieve film zit te kijken en dat je op het puntje van je stoel wordt gehouden door het beperkte aantal handelingen die je verricht. Wie deze games nog meer wil ervaren als een echte film kan dat binnenkort doen in The Quarry.

The Quarry bevat namelijk een ‘Movie Mode’ waarin je allerlei keuzes al van tevoren bepaalt. Hierin kan je dus op voorhand vastleggen hoe de personages moeten reageren. In de onderstaande video van IGN is dat duidelijk in beeld te zien. Wil je bijvoorbeeld dat een bepaald personage altijd onhandig reageert? Of moeten ze juist altijd uiterst voorzichtig reageren? Je kunt ook kiezen tussen twee paden waarin iedereen blijft leven of iedereen op gruwelijke wijze om het leven zal komen. Vervolgens zal de hele game zich als een film afspelen en kun je het verhaal zonder daadwerkelijke gameplay ervaren.

The Quarry, die gezien wordt als de spirituele opvolger van Until Dawn, zal op 10 juni in de schappen liggen.