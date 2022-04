Eerder dit jaar kondigde Nintendo samen met ontwikkelaar Omega Force een nieuwe spin-off van de bekende Fire Emblem-reeks aan. De game heet Fire Emblem Warriors: Three Hopes en moet komende zomer verschijnen.

Sinds de aankondiging was het enigszins stil rondom het spel, maar Fire Emblem Warriors: Three Hopes heeft nu weer een teken van leven gegeven. Via Amazon Japan zijn er namelijk drie nieuwe screenshots van de game opgedoken. Hierop zien we onder meer een gedeelte van de map en een dialoogscène. Het is niet ontzettend veel, maar het is goed dat de game van Omega Force weer eens van zich laat zien, nu de release ook dichterbij komt.

Je kunt de nieuwe screenshots van Fire Emblem Warriors: Three Hopes hieronder bekijken. De game staat gepland voor een release op 24 juni voor de Nintendo Switch.