Toen Hellblade: Senua’s Sacrifice zo’n vijf jaar geleden uitkwam, ging het vrijwel ieders verwachtingen te boven. Het thema van de game, namelijk geestelijke gezondheid, zorgde ervoor dat de puzzels en het verhaal extra goed uit de verf kwamen.

Nu het de beurt is aan het tweede deel om de lat nog hoger te leggen en misschien zelfs het eerste deel te doen verbleken, laat combat designer Juan Fernández zijn mening nogmaals blijken in een interview. Volgens hem zouden de gevechten, vijanden en AI veel diepgaander moeten zijn dan we gewend waren van het origineel, een knelpuntje dat wij in onze review ook aangestipt hebben.

Er zijn heel wat dingen waar het team toen erg tevreden over was, maar wat ze – terugkijkend op het avontuur vandaag de dag – toch anders gedaan zouden hebben,

“We did many things well, but I think there are many things that could be improved that I would change today,”

“You have to remember that the team that worked on Senua’s first adventure was incredibly small for a development of this kind, about 15 people in the studio most of the time.”

“What I was least satisfied with in Hellblade 1 was the lack of variety of enemies, long-term combat was suppressed […], the way the difficulty systems were tuned, the enemies had too much life, they had a lot of durability, we had a lot of variety of attacks and combos but really the enemies do not encourage you to use one or the other, people found two or three movements that they liked and repeated them constantly, there were very generous timings of parries and stories that can still be balanced more intelligently.”