Ninja Theory wist ons tijdens The Game Awards te verrassen met nieuwe gameplaybeelden van Senua’s Saga: Hellblade II. De studio uit Cambridge werkt onder de hoede van Microsoft hard aan het vervolg op Hellblade: Senua’s Sacrifice en co-founder Tameem Antoniades steekt hun ambities niet onder stoelen of banken.

Antoniades sprak onlangs met NME over de doelen die Ninja Theory gesteld heeft voor Hellblade II. Men richt zich voornamelijk op het creëren van een meer geloofwaardige en verfijnde ervaring, de schaal van de game is veel groter. Hij denkt dat Hellblade II het origineel uiteindelijk doet verbleken, en hij vergelijkt Senua’s Sacrifice zelfs met een indie titel.

‘The goal with Hellblade 2 isn’t to perfect it, but to create an experience that feels more believable and more refined. Its ambition in terms of scale is bigger. I think Hellblade 2 will make Hellblade look like an indie game.’