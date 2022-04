Sucker Punch heeft Ghost of Tsushima veelvuldig van updates voorzien, mede vanwege de Legends modus. Maar aan al het goede komt op een gegeven moment een einde. De laatste update, 2.18 om precies te zijn, werd eerder deze week uitgebracht en dat markeert het eindpunt van de ondersteuning.

De ontwikkelaar heeft namelijk aangegeven dat ze niet langer actief werken aan additionele updates voor de game. Wel blijven ze feedback monitoren en de community in de gaten houden. Mochten er problemen optreden, dan zal de ontwikkelaar er naar gaan kijken. Dus ze sluiten niet definitief de deur, nieuwe content is echter uitgesloten.

“While we aren’t actively working on any additional patches at the moment, we will continue to monitor feedback on the community-run Gotlegends subreddit and messages sent to @SuckerPunchProd on Twitter for any high priority bugs or issues that emerge.

We want to say a huge THANK YOU to the entire community for the incredible amount of support and feedback we’ve gotten since launch. When Legends launched in October 2020, we never expected to have such an active community more than a year and a half later, and we could not be more thankful to everyone who has been with us on this journey!”